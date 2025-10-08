ABB konser harcamalarına ilişkin soruşturma tamamlandı: 12'şer yıl hapis istemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında yaptığı konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 14 kişi hakkında, "nitelikli zimmet" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamalar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 23 Eyül'de gözaltına alınan 14 kişiden 5’i tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, ABB Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen farklı tarihlerde, Tan Taşçı, Sıla Gençoğlu, Emirkan Çakal, Süleyman Burak Bodur, Haluk Levent, Sagopa Kajmer, Sertap Erener, Athena, Güneş, Zeynep Bastık ile Selçuk Balcı, Hadise ile Berkcan Güven (BEGE), Candan Erçetin, MURDA, Simge Sağın, Semicenk, Melek Mosso, Şevval Sam, Buray Hoşsöz, Güliz Ayla, Mert Demir, Gazapizm, Murat Acar, Edis, Gülşen, Murat Boz, Mor ve Ötesi, Karsu, Bengü, Derya Bedavacı, Gökhan Tepe, Özgürcan Çoban, Hulusi Gökmeşe, Elif Buse Doğan, İrem Derici ve Hakan Altun’un sahne aldığı toplam 32 konserde yüklenicilere ödenen bedelleri

NE OLMUŞTU?

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç. hakkında tutuklama kararı vermişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A, Univerce Şirketi sahibi S.E, Gurudan Şirketi sahibi A.A ve Yalınayak Şirketi ortakları E.D ve L.E ile Büyükşehir Belediye çalışanı O.C.T'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmişti.