ABB Meclisi'nde "konser" tartışması kavgaya dönüştü

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında, CHP ve AKP grupları arasında konser harcamaları nedeniyle kavga çıktı.

ABB Meclisi toplantısında konser harcamamaları nedeniyle CHP ve AKP grupları arasında tartışma çıktı. CHP grubu adına konuşan Belediye Meclisi Başkan Vekili Ertan Işık, AKP Grup Başkanı Nihat Yalçın'a, "Bizim şeffaflığımızı sorgulamaya sizin maziniz yetmez. Bugüne kadar 60'a yakın konser yapmışız ama konu 19 Mayıs ve 29 Ekim olunca ben sizin cidden rahatsızlığınızı anlıyorum" diye yanıt verdi.

Bu sözlerin ardından AKP meclis üyeleri kürsüye yürüdü. Tartışma yumruklu kavgaya döndü. Bunun üzerine oturum kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) mor ve ötesi grubuna, 19 Mayıs konserlerinde 71 milyon TL ödeme yaptığı iddia edilmişti. Belediye de grup da söz konusu iddiayı bugün yalanladı. Öte yandan yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş konseri için de yüksek meblağ faturası sosyal medyada gündem olmuştu. Mansur Yavaş'ın talimatıyla konuyla ilgili teftiş başlatılmıştı.