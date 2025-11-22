ABB Meclisi'nde tartışma: AKP Grup Başkanvekili yurttaşa hakaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde (ABB) tartışma yaratan bir söz gündeme geldi.

AKP Grup Başkanvekili Nihat Yalçın’ın Meclis toplantısını izlemeye gelen vatandaşlar için sarf ettiği sözler hem Meclis üyeleri hem de kamuoyunda tepki topladı.

"TİPİ BOZUK ADAMLAR"

Yalçın “Yavaş gelirken bir de tribünleri dolduruyorsunuz tipi bozuk adamlarla, bunlar sizin teşkilat üyeniz de olabilir” dedi.

ABB Meclisi Başkan Vekili Ertan Işık, Yalçın’ın sözlerine sert tepki göstererek, “Nihat Bey’in, dünkü toplantıyı izleyen arkadaşlar için ‘tipi bozuk insanlar’ demesi yakışmadı. Allah’ın yarattığı hiçbir kulu küçümsemek kimsenin hakkı değildir. Karakteri veya fiziği üzerinden böyle ifadeler kullanmak kibir göstergesidir” dedi.

Işık, konuşmasında insanlara yönelik bu tür nitelendirmelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Allah’ın yarattığı kul kardeşim, ona kimse bir şey diyemez” ifadelerini kullandı.