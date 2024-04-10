ABB Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk toplantısını, ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclisi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ABB Başkanı Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki seçimlerin Ankara ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Görevde 5 yılı geride bıraktıklarını belirten Yavaş, bu süreçte şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir anlayışla kenti yönetmeye çalıştıklarını söyledi.