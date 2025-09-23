ABB soruşturması: İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ''konser" soruşturmasına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Durmuş, "Tehdit algıladıkları siyasetçileri kirletmek adına haklı ya da haksız toplumda infial uyandıracak adımlar atılıyor. Bu, Türk demokrasisi adına doğru bir davranış değil. Cumhurbaşkanı, CHP’nin yerel yönetimlerdeki üstünlüğünü kırmaya çalışıyor. Ancak mahkemelerin yanlı olduğu izlenimi var. İktidar, geçmişte görevden aldığı belediye başkanlarını hukuki yollarla sorgulatsa bugün heykeli dikilirdi. Ama bu şartlarda heykel değil, bir biblo bile dikilemez" dedi.

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Başkanı Cumali Durmuş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "konser" soruşturmasında 13 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Durmuş, iktidarın muhalif belediyelere yönelik adımlarının toplumda bir karşılığının olmadığını ve bu şekilde Türk demokrasisine büyük zarar verdiğini belirtterek bir an evvel güçler ayrılığının belirginleştiği bir parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"GEÇMİŞTEKİ KİRLİ SİYASETİNİ TEMİZLEMEYE DÖNÜK BİR OPERASYON GÖRÜNTÜSÜ VERİYOR"

Suç işleyen herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Durmuş, operasyonların yöntemine ilişkin eleştirilerde bulundu. Durmuş, şöyle devam etti:

“Kim suç işlediyse devletin ve milletin hakkını yediyse mutlaka cezalandırılmalı. Ancak tertip edilen bu düzen, bir öfkeye dayalı ve iktidarın kendi geçmişteki kirli siyasetini temizlemeye dönük bir operasyon görüntüsü veriyor. Tehdit algıladıkları siyasetçileri kirletmek adına haklı ya da haksız toplumda infial uyandıracak adımlar atılıyor. Bu, Türk demokrasisi adına doğru bir davranış değil. Hukukun üstünlüğü ve adalet duygusu zayıflatılmasaydı, bugün bu operasyonlara karşı toplumda böyle bir önyargı da olmazdı.Toplumun bütün katmanlarını birbirine düşman etmek yerine barışın, saygının ve sevginin hâkim olduğu bir ortama dönülmeli. Bu, ülkenin geleceği açısından kıymetlidir."

"TÜRKİYE, DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEME DÖNMELİDİR"

Muhalefetin de mevcut tabloya karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydeden Durmuş, "Muhalefet, birbirini yok etmek yerine kucaklamalı. Aksi halde demokratik bir ülke hayali ortadan kalkıyor. Mahkemeler üzerinden siyaset dizayn edilmeye çalışılıyorsa muhalefet de bundan ders çıkarmalı. Türkiye, güçler ayrılığının ve hukukun yeniden ihya edildiği demokratik parlamenter sisteme dönmelidir" dedi.

"BU ŞARTLARDA ERDOĞAN'IN HEYKELİ DEĞİL, BİR BİBLO BİLE DİKİLEMEZ"

İYİ Parti olarak daha seviyeli ve toplumun itiraz etmeyeceği bir siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Durmuş, "Cumhurbaşkanı, CHP’nin yerel yönetimlerdeki üstünlüğünü kırmaya çalışıyor. Ancak mahkemelerin yanlı olduğu izlenimi var. İktidar, geçmişte görevden aldığı belediye başkanlarını hukuki yollarla sorgulatsa bugün heykeli dikilirdi. Ama bu şartlarda heykel değil, bir biblo bile dikilemez" ifadelerini kullandı.