ABB soruşturmasında itirafçı ifadesi: Davanın muhbiri Osman Gökçek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) açılan 'konser soruşturmasıda' etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren O.C.T'nin ifadesi ortaya çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, O.C.T., ifadesinde eski Kültür Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt ile mevcut Başkan Haluk Erdemir’in, “Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu’nu aklamak ve soruşturma dışı bırakmak amacıyla müfettişlere yanlış beyanlarda bulunduklarını” iddia etti.

"DAVANIN MUHBİRİ OSMAN GÖKÇEK"

Buna ilişkin İçişleri Bakanlığı’na verilmek üzere dilekçe hazırladığını söyleyen O.C.T., verdiği etkin pişmanlık ifadesinde davanın muhbirinin, eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in oğlu ve AKP milletvekili Osman Gökçek olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bununla alakalı İçişleri Bakanlığı'na hitaben dilekçemi yaklaşık 10 gün önce davanın muhbiri ve Milletvekili olan Osman Gökçek olduğu için bizzat Osman Gökçek’e bakana iletilmesi için verdim. Dilekçeyi elden Osman Gökçek’e Beyaz TV’de verdim. Dilekçe içeriğinde müfettiş raporlarına beyanda bulunan Hacı Ali Bozkurt isimli şahsın ‘Sanatçıların ve fiyatların belirlenmesine genel sekreter ve yardımcıları ile belirlendiklerini söylediği’ beyanlarının yanlış olduğu hakkında dilekçe verdim. Ben konser etkinliklerinin nasıl yapıldığını bildiğim için bu dilekçeyi vermek durumunda kaldım."