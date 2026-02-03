ABB suç duyurusunda bulunmuştu: Danıştay'dan Melih Gökçek kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, AKP'li eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde FETÖ'ye ve FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlere, imar planları yoluyla menfaat sağlandığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusunda, İçişleri Bakanlığı’nın verdiği “soruşturma izni verilmemesi” kararı, Danıştay 1. Dairesi tarafından oybirliğiyle kaldırıldı.

Danıştay, dosyanın yeniden ön inceleme yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine karar verdi.

"TERÖR SUÇU KAPSAMINDA"

Gazeteci Murat Ağırel'in haberine göre karara ilişkin görüşüne başvurulan hukukçular, dosyada yer alan iddiaların terör suçları (FETÖ) kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu tür bir dosyanın idari müfettiş incelemesiyle sınırlı kalamayacağını, hukuken terör suçlarına bakmakla görevli Cumhuriyet savcılıklarının yetki alanında bulunduğunu ifade etti.

Danıştay Gökçek’in yanı sıra dönemin belediye yetkilileri Ali Göksin, Altan Raşit Civan, Kamil Kılıç, Asım Balcı, Yunus Aluç, Ömer Faruk Erciyes ve Samet Kaya hakkına verilen karar da kaldırıldı.

"ÖN İNCELEME GEREKTİĞİNDEN"

Danıştay’ın kararında şunlar denildi:

Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden şikayetin ön inceleme yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, ilgililere isnat edilen eylemlerin yargı kararlarına ve mevzuata aykırı imar planı değişiklikleri yapmak olduğu dikkate alınarak ön inceleme konusu her bir plan değişikliği sürecine katılan bütün Belediye görevlilerinin ismen ve görev unvanlarıyla belirlenmesi, plan değişikliği isteminin hangi gerçek ya da tüzel kişi tarafından talep edildiği, her bir plan değişikliği bakımından planlama alanında yürürlükte olan mevcut imar planına karşı açılmış ve/veya karara bağlanmış iptal davası bulunup bulunmadığı, planlama alanına ilişkin önceki imar planının iptaline ilişkin yargı kararı var ise, bu karar gereğinin ön incelemeye konu imar planı değişikliğiyle yerine getirilip getirilmediği, plan değişikliği ile planın parçacıl bir anlayışla değiştirilip değiştirilmediği, bu suretle değişiklik talep eden taşınmaz sahibine bireysel menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarını ortaya koyan kapsamlı bir bilirkişi raporu elde edilmek suretiyle tüm bu bulgulara dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi, yetkili merci tarafından söz konusu ön inceleme raporu da göz önünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresinin ve itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli bildirimler yapıldıktan sonra karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındılarının asılları ile birlikte itiraz dilekçelerinin asılları da eklenerek dosyanın Dairemize gönderilmesi gerektiğinden, itirazın kabulü ile İçişleri Bakanı tarafından verilen şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararın kaldırılmasına, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edenin vekiline gönderilmesine kesin olarak karar verildi.