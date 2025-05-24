ABB ‘Yapmayın’ dedi, Bakanlık dinlemedi

Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Sağlık Mahallesi’nde yer alan, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yerleşkesi için yeni bir imar planı hazırladı. Askıya çıkarılan imar planına göre, mülkiyeti hazineye ait olan 45 bin 700 metrekare büyüklüğündeki arazideki Koruma Kurulu kararı olmayan mevut binalar yıkılacak ve yeni binalar inşa edilecek. Yerleşke içerisinde Koruma Kurulu kararı bulunan tescilli ve tarihi Hıfzısıhha Enstitüsü, Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, Kimyahane ve Bakteriyoloji Binası, Hıfzısıhha Okulu ile Kimya Apartmanı binaları da yer alıyor.

İmar planı raporuna göre binaların yıkımı gerekçesi ise “Parsel içerisindeki (tescilli yapılar haricinde) tesislerin ekonomik ömrünü tamamlamaya yakın olması, hem de mevcut tesis kapasitelerine ulaşılmış olması ve sağlık hizmetleri için yeni teknik alanlara ihtiyaç duyulması sebebiyle esaslı bir tadilat durumunu gündeme gelmiştir. Bu kapsamda yapılar, hazırlanacak olan vaziyet planına göre yıkılarak yeni tesisler yapılacaktır. Hazırlanacak vaziyet planına göre günümüz teknolojisine uygun ve sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütülebileceği modern binalar inşa etmek amaçlanmaktadır” diye açıklandı.

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SİLUET BOZULACAK

ABB, plana karşı çıkarak, “Plan notları ile plan açıklama raporu eksik ve yetersiz. Tescilli ve Koruma Kurulu kararı olan tarihi binaların siluetinin etkilenebilir. Bu plan yoğun yapılaşmaya neden olacak” diye uyardı. Belediye, imar planının tekrar değerlendirilmesini istedi.