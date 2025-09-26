ABB'ye konser soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamalar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 14 kişi, 23 Eylül'de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 14 kişi bugün Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 9'u tutuklanma, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BELEDİYENİN ESKİ GÖREVLİLERİNDEN ÜÇ KİŞİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç. hakkında tutuklama kararı verdi.

9 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A, Univerce Şirketi sahibi S.E, Gurudan Şirketi sahibi A.A ve Yalınayak Şirketi ortakları E.D ve L.E ile Büyükşehir Belediye çalışanı O.C.T'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.

DİKKATİ ÇEKEN 'ZİMMET SUÇU' AYRINTISI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltına alınmıştı. Ancak tutuklamalara gerekçe ise “ihaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” suçları oldu.