ABB'ye konser soruşturmasında iddianame hazırlandı: 12'şer yıla kadar hapis istemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamalar hakkında başlatılan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

5'i tutuklu 14 kişi hakkında 'nitelikli zimmet' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede, 12'şer yıla kadar hapis talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamalar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 14 kişi, 23 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç. hakkında tutuklama kararı vermişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A, Univerce Şirketi sahibi S.E, Gurudan Şirketi sahibi A.A ve Yalınayak Şirketi ortakları E.D ve L.E ile Büyükşehir Belediye çalışanı O.C.T'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmişti.