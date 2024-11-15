Abbas, iki devletli çözümün Gazze'ye saldırıların durmasına bağlı olduğunu söyledi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki devletli çözüm konusunu görüşmenin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durmasıyla başlayabileceğini belirtti.

Abbas, Filistin lideri Yasir Arafat'ın 1988 yılında Cezayir'in başkentinde ilan ettiği "Filistin Bağımsızlık Bildirisi"nin 36. yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

"İki devletli çözüm konusundaki görüşmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durmasıyla başlamalıdır" diyen Abbas, ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği hak ihlalleri ve suçlara son vermesi gerektiğini belirten Abbas, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının ve yayılmacı açıklama ve planların da son bulmasını istedi.

Abbas, uluslararası topluma Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin sağlanması çağrısı yaparken, ülkelerin Filistin devletini tanımaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Filistin'de her yıl 15 Kasım'da, Filistin lideri Yasir Arafat tarafından 15 Kasım 1988'de Cezayir'deki Filistin Ulusal Konseyi Toplantısı'nda, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren "Bağımsızlık Bildirisi"nin ilan edilmesi kutlanıyor.