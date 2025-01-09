ABB’den Gökçekler’e suç duyurusu: İftira, hakaret ve görevi kötüye kullanma

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek’in oğlu ve AKP Milletvekili Osman Gökçek, ABB’nin 2023 yılında gerçekleştirdiği ihalede yolsuzluk yapıldığını öne sürdü.

İddiasına yönelik TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Gökçek, “ABB, depremden 11 gün sonra ihaleye çıktı. İhaleyi, 21-B acil eylem alımıyla yaptılar. 11 Mart 2023 tarihinde mallar teslim edilmek üzere ihlale sonlandı. Toplam 1 milyon 250 bin adet ceset torbası olması gerekiyor. Bu ceset torbaları nerede?” diye sordu.

AKP’li Osman Gökçek’in yolsuzluk iddiasına karşı ABB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı harekete geçti. Daire Başkanı Köksal Bozan, Osman Gökçek ile ilgili suç duyurusu başvurusu yaptı.

AHLAK DIŞI SÖYLEMLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, “Şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak neticede üzerlerine atılı eylem sebebiyle TCK'nin ilgili hükümlerinden emsal mahiyette cezalandırılması amacıyla kamu davası açılması talebimizdir” denildi. Suç duyurusu metninde, Osman Gökçek’in yanı sıra Melih Gökçek’in de ABB ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik hukuk ve ahlak dışı söylemlerde bulunduğu belirtildi.

KAMU DAVASI TALEBİ

Bozan’ın suç duyurusu dilekçesinde öte yandan, Osman Gökçek’in, “Ankara halkının sevdiği kişileri kötü göstermeye çalıştığı” ve mensubu olduğu siyasi partinin bu yolla ABB yönetimini kazanabileceğini düşündüğü savunuldu. Osman Gökçek’in iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Bozan, Osman Gökçek ve Melih Gökçek hakkında iftira, hakaret ve görevi kötüye kullanma gerekçeleriyle kamu davası açılmasını istedi.