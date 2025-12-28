ABB’den 'Karataş Barınağı' açıklaması: Yeni video paylaşıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karataş Hayvan Bakımevi’nde çekildiği öne sürülen görüntülere ilişkin bir telefon konuşmasının yer aldığı yeni bir video paylaştı. ABB, görüntülere dair tüm inceleme sonuçlarının ve resmi belgelerin pazartesi günü kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan açıklamada Karataş Hayvan Barınağı’nda çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin yeni video paylaştı.
Videoda bir telefon konuşmasındaki, “Bu videonun Karataş ile alakası yok. Gönderdiğim videoda da köpek falan yoktu. Siz ona bir şekilde oraya köpek koymuşsunuz” cümleleri duyuldu.
PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAMA YAPILACAK
ABB’nin açıklamasında, pazartesi günü konuya ilişkin detaylı açıklamanın kamuoyuna yapılacağı belirtildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama geldi. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir telefon konuşmasının kayda alındığı görüntü yer aldı. Görüntülerde telefondaki kişinin “Bu videonun Karataş ile alakası yok. Bu Karataş’a ait değil. Gönderdiğim videoda da köpek falan yoktu. Siz ona bir şekilde oraya köpek koymuşsunuz. Alper’i ara, durdur bak. Yoksa ben savcılığa senin ismini vereceğim, soruşturmada her şeyi söyleyeceğim” cümleleri duyuldu.
ABB videoyu şu açıklamayla paylaştı:
“Kısa bir bölümünü izlediğiniz bu videonun tamamı, ABB ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerin tüm sonuçlarını içerecek şekilde, resmi belge ve raporlarla birlikte pazartesi günü kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bununla birlikte, olayın ilk gününden itibaren yaşanan tüm gelişmeler gün gün ele alınarak hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak biçimde şeffaflıkla kamuoyuna aktarılacaktır. Söz konusu görüntülerin hangi amaçla çekildiği ve nerede kayda alındığına ilişkin yapılan tespitler de kapsamlı açıklama başlıkları arasında yer alacaktır.”
Kısa bir bölümünü izlediğiniz bu videonun tamamı; Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerin tüm sonuçlarını içerecek şekilde, resmi belge ve raporlarla birlikte Pazartesi günü kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) December 28, 2025
Bununla… pic.twitter.com/hmHDcneCpq