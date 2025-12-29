ABB’den Karataş Hayvan Bakımevi açıklaması: “Görüntüler üç-dört yıl öncesinden özel bir kliniğe ait”

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Karataş Hayvan Bakımevi’nde çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin üç-dört yıl öncesinden özel bir kliniğe ait olduğu belirtildi. Ayrıca bakımevi bünyesinde çalışan veteriner hekim H.İ.’nin, kendisinden ABB aleyhine kullanılacak görüntüler istenerek tehdit edildiği gerekçesiyle anonim bir hesap üzerinde videonun paylaşıldığını itiraf ettiği de açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama geldi. “25 Aralık 2025 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden ABB’ye bağlı Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ilişkin iddialar üzerine açıklama” başlığıyla paylaşılanlar şöyle:

“‘dokuzolmaz’ kullanıcı adıyla sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren A.K. isimli şahıs, 20 Aralık 2025 tarihinde, kaynağı belirsiz bir görsel eşliğinde Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ait olduğunu iddia ettiği, yetkili mercilerce yapılan incelemeler sonucunda belediyemizle hiçbir ilgisinin bulunmadığı açıkça ortaya konulan paylaşımlar yapmıştır. Bahsi geçen şahıs A.K., 19 Aralık 2025 tarihinde tesisimize gelmiş, tüm ziyaretçiler için rutin ve zorunlu bir uygulama olan ziyaretçi defterini imzalamayı reddetmiş, tesis kurallarını hiçe sayarak izinsiz şekilde alanı gezmek istemiştir. Kendisine gerekli nezaket ve sağduyu gösterilmiş, veteriner hekim eşliğinde ve hiçbir müdahalede bulunulmaksızın talep ettiği bölümleri gezmesine imkân tanınmıştır. Bu ziyarete ilişkin tüm kamera kayıtları eksiksiz şekilde merkezimiz bünyesinde bulunmaktadır.

"BAKIMEVİNE AİT DEPOLAR BAKANLIKÇA DENETLENMİŞ, OLUMSUZLUĞA RASTLANMADIĞI BİLDİRİLMİŞTİR”

Takip eden günlerde aynı şahıs kaynağı belirsiz, doğruluğu teyit edilmemiş ve duyumlara dayanan iddiaları paylaşmayı sürdürmüştür. Kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasını engellemek amacıyla belediyemizce 25 Aralık 2025 tarihinde resmi bir açıklama yapılmış, paylaşılan görüntülerin incelemeye alındığı kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 17’nci maddesi kapsamında, 25 Aralık 2025 tarihinde saat 16.30’da Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimize ait depolar Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince denetlenmiş, yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı tarafımıza resmi olarak bildirilmiştir.

"KARATAŞ BAKIMEVİ’NDEN HERHANGİ BİR TIBBİ ATIK DIŞARI ÇIKARILMAMIŞTIR”

Söz konusu iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla büyükşehir belediyemizce 25 Aralık 2025 tarihinde derhal teftiş süreci başlatılmış ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da 26 Aralık 2025 tarihinde birim yetkilileri hakkında re’sen soruşturma açılmıştır. Öte yandan yürürlükte bulunan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereğince, tıbbi atıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesine ilişkin tüm işlemler, yalnızca Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda görevliler tarafından, her sabah saat 09.00’da barınaklara gelinerek tıbbi atıklar, barınakta görevli personelden tutanakla teslim alınmaktadır. Ancak olayın kamuoyunda gündeme geldiği tarihten bu sabaha kadar Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden herhangi bir tıbbi atık dışarı çıkarılmamıştır. Bu hususa ilişkin kamera kayıtları da mevcuttur.

"KARALAMA KAMPANYASI”

Söz konusu uygulamanın nedeni Karataş Hayvan Bakımevi’nde hayvanların uyutulduğu yönündeki iddialara açıklık getirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurularak ilgili hayvanların akredite laboratuvarlarda toksikolojik inceleme yapılmak üzere otopsiye gönderilmesinin talep edilmesidir. Bu sabah itibarıyla Bakanlık yetkilileri merkeze gelmiş ve gerekli numuneleri alarak resmi süreci başlatmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu videonun nasıl, ne şekilde ve nerede çekildiğine ilişkin elde edilen ilk bulgulara gelince; 27 Aralık 2025 tarihinde Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Nisan 2015’te veteriner hekim olarak göreve başlayan H.İ., yürütülen karalama kampanyasından duyduğu vicdani rahatsızlığı dile getirerek idaremize başvurmuş, olayı tüm yönleriyle sözlü, yazılı ve görsel belgelerle birlikte anlatmıştır.

"GÖRÜNTÜLER ÜÇ-DÖRT YIL ÖNCESİNDEN ÖZEL BİR KLİNİĞE AİT”

Kendi el yazısıyla hazırladığı dilekçesinde ve soruşturma kapsamında sunduğu deliller doğrultusunda özetle, R.K. isimli kişi tarafından uzun süredir tehdit edildiğini, söz konusu şahsı 2024 yılı haziran ayında kapatılan Gölbaşı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yaptığı dönemde tanıdığını, kendisinden belediyemiz aleyhine kullanılabilecek yazılı veya görsel veri talep edildiğini ifade etmiştir. H.İ., böyle bir verinin bulunmadığını, merkezlerimizde yürütülen tüm işlemlerin yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirtmesine rağmen tehdit ve tacizlerin artması üzerine yönlendirme sonucu anonim bir hesap açtığını beyan etmiştir. Sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun üç-dört yıl öncesine ait olduğunu, Ankara’da faaliyet gösteren özel bir kliniğe tıbbi atık almaya gelen araca ait olduğunu, bu görüntülerin Karataş Barınağı’na ait olmadığını, videonun bu denli sonuçlar doğuracağını öngöremediğini ve yaşananlardan derin bir pişmanlık duyduğunu açıkça beyan etmiştir.

"İDDİALAR ISRARLA SÜRDÜRÜLDÜ”

28 Aralık 2025 tarihinde söz konusu yazılı dilekçeye ve sunulan delillere istinaden büyükşehir belediyemizce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması amacıyla konu Hukuk Müşavirliğimize intikal ettirilmiştir. Şu hususun özellikle altını çizmek isteriz: Belediyemiz iddiaların ilk ortaya atıldığı andan itibaren süreci ciddiyetle ele almış, derhal gerekli incelemeleri başlatmış ve tüm bilgiyle belgelerin hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde, şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılacağını açıkça ilan etmiştir. Buna rağmen günlerdir gerçekler henüz ortaya çıkmadan ve resmi incelemeyle soruşturma süreçleri tamamlanmadan söz konusu videonun Karataş Hayvan Bakımevi’ne ait olduğu yönünde iddialar ısrarla sürdürülmüştür.

"YARGISIZ İNFAZLARA ZEMİN HAZIRLAYAN LİNÇ KÜLTÜRÜNE ALET OLMAK BAŞAK BİR ŞEY”

Zaten sonuç bu yönde çıksaydı gerekli tüm işlemler gecikmeksizin yapılacaktı. ABB Başkanımız Mansur Yavaş, kimseyi koruyan ya da aklamaya çalışan bir tutum içinde olmayacağını, olay kamuoyuna yansır yansımaz görüntüleri ihbar kabul ederek Teftiş Kuruluna bizzat kendi talimatıyla soruşturma başlatmak suretiyle açıkça ortaya koymuştur. Ama yaşanan süreçte şunu gördük: Sormak ve sorgulamak elbette herkesin hakkıdır, buna saygımız sonsuzdur. Ancak yargısız infazlara zemin hazırlayan bir linç kültürüne alet olmak bambaşka bir şeydir. Asıl mesele, o ana kadar nerede durduğumuzdur.

"EYLEM İÇİN GELEN GRUPTAN TESİSE ALINAN BİR HAYVANSEVER TEŞEKKÜR EDEREK AYRILMIŞTIR”

Bir hususun altını da özellikle çizmek istiyoruz: Belediye barınağımızın önünde eylem yapılmak üzere gelindiği gün, ilgili gruplara ait WhatsApp yazışmaları tarafımıza ulaşmıştır. Neden herkesin içeri alınmadığına ilişkin soruların yanıtları, bizzat bu yazışmalarda yer almaktadır. Nitekim kendi içlerinden seçtikleri bir hayvansever tesise alınmış, gerekli incelemeleri yapmış, teşekkür ederek tesisimizden ayrılmıştır. KVKK gereği söz konusu yazışmalar kamuoyuyla paylaşılmamaktadır ancak bu yazışmalar da suç duyurusunda bulunduğumuz dosyada delil olarak yer almaktadır. Hatırlatmak gerekir ki kamu görevlilerinin temel sorumlulukları arasında görev alanlarında kamu düzenini sağlamak, can ve mal güvenliğini korumak ve telafisi güç olayları önleyici tedbirleri almak da bulunmaktadır. Bu kapsamda alınan tüm önlemler herhangi bir kişi ya da grubu engellemeye değil, kamu güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Kepçeyle yol kapatma olayı ise belediyemiz tasarrufuyla değil, güvenlik birimlerinin isteği üzerine oraya konulmuştur.

"BAKIMEVİ KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA 24 SAAT CANLI YAYINLANMAKTADIR”

Karalama kampanyaları canla başla can dostlarımız için çalışan belediye personelimizin de kişilik haklarına saldırıdır. Yapılan karalama kampanyasında hedef gösterilen belediye personelimizin de ailesi, çocukları vardır. Onlara yönelik bu yalan, çirkin iftira, karalamaya dün olduğu gibi bugün de izin vermeyeceğiz. Bu arada Veteriner İşleri Daire Başkanlığımız, Ankara genelinde faaliyet gösteren 42 dernekle ortak çalışmalar ve iş birlikleri yürütmektedir. Bunun yanı sıra 46 gönüllü vatandaşımız, Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde oluşturulan butik yaşam alanlarının kurulmasına katkı sunmuş, söz konusu gönüllüler düzenli olarak tesise gelerek sürece aktif destek vermektedir. Ayrıca Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, kurulduğu günden bu yana şeffaflık ilkesi doğrultusunda https://canli.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden 24 saat esasına göre canlı yayınlanmakta, tesis içerisindeki faaliyetler kamuoyunun sürekli erişimine açık tutulmaktadır. Ve tüm barınaklarımız hayvanseverlere her zaman açıktır. Hayvanseverlerden ricamız, amacı farklı olan kişilere prim vermemeleridir.

"TÜM BELGELER SORUŞTURMA SONUÇLANDIKTAN SONRA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAKTIR”

Yaşanan süreç sonunda belediyemiz bünyesinde çalışan ilgili veteriner hekim soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca ilk etapta olayda adı geçen tüm şahıslar ve bu şahıslarla bağlantılı olduğu tespit edilen belediye personeli hakkında 7418 sayılı dezenformasyon yasasına muhalefet, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, iftira, görevi kötüye kullanma suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti ve konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle soruşturma sonuçlandıktan sonra dosyaya giren delil niteliğindeki tüm belgeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

ABB’den yapılan açıklamaya ayrıca bir PDF dosyası da eklendi. Dosyada konuyla ilgili tutanak, veteriner hekim H.İ.’nin olayı anlattığı dilekçe, bakımevinin farklı tarihlerdeki canlı yayın kamerası görüntüleri ile görüntülerdeki klinikle Karataş Bakımevi’nin fotoğraflarının karşılaştırılması ve aradaki farklar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu yer aldı.