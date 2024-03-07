ABB’den provokasyon uyarısı: Bilgimiz dışında Mansur Yavaş bayrağı bastırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın iletişim ofisi, bilgileri dışında Mansur Yavaş bayrakları basıldığına dair duyuru yaparak provokasyon uyarısında bulundu.

Yerel seçimlere sayılı günler kala Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın iletişim ofisi, bilgileri dışında Mansur Yavaş bayrakları basıldığına dair duyuru yaparak provokasyon uyarısında bulundu.

Bursa ve Ankara’daki bazı matbaalarda, bayraklar basıldığı ve uygulamanın ABB’nin bilgisi dışında yürütüldüğünü, kurumsal bir çalışma olmadığını kaydeden İletişim Ofisi, Mansur Yavaş’ın çiziminin yer aldığı bayrakların, “Provokasyon amaçlı” kullanılabileceği şüphesini paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa ve Ankara’da bazı matbaalarda bilgimiz ve kurumsal kimliğimiz dışında görselimizin yer aldığı bayraklar basıldığı bilgisi edinilmiştir.

Ne amaçla kullanılacağını bilmediğimiz ve provakasyon amaçlı kullanılabileceğini düşündüğümüz bu bayraklarla kurumsal olarak bir ilgimiz yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mansur Yavaş İletişim Ofisi"