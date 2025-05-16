ABB’den tarihi adım: “Bizi inceleyin, Gökçek tanık olsun”

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kamuoyunda, “Bardak ihalesi” olarak bilinen 427 kalemlik alımla ilgili iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihalenin incelenmesi için suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna Sayıştay ve iç denetim raporları da eklendi. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile AKP İl Başkanı Hakan Han Özcan da “Bildiklerini savcılıkla paylaşmaları” istemiyle tanık olarak gösterildi.

ABB, AKP’li Osman Gökçek’in TBMM’de gündeme getirdiği karton bardak ihalesiyle ilgili adım attı. Mansur Yavaş idaresindeki ABB, “427 Kalem Muhtelif Malzeme Alımı İhalesi” ile ilgili iddialara açıklık getirdi. İhale kapsamında yalnızca karton bardak alımı yapılmış gibi algı yaratılmaya çalışıldığını belirten ABB, gerçekte 427 farklı kalem malzeme alımı yapıldığını vurguladı.

SAYIŞTAY İNCELEMESİ

ABB kaynakları, ihalenin 18 Mart 2025 tarihinde iç denetime sevk edildiğini de duyurdu. İhalenin öte yandan Sayıştay incelemesinden de geçtiği ve herhangi bir kamu zararı tespit edilmediği kaydedildi.

Sayıştay’ın, ihale kapsamında alınan bardaklara ilgili yalnızca, “1 milimetrelik boy farkı” tespiti olduğu ifade edildi.

AKP DÖNEMİNDEKİ İHALELER

AKP’li Gökçek’in iddiası ile gündeme gelen firmanın, AKP döneminde ABB ile çalıştığı bilgisi de paylaşıldı. ABB kaynakları, aynı ailenin farklı isimli şirketlerinin AKP döneminde belediyeden 89 ihale aldığını vurguladı. Toplam 89 ihalenin 61’inin pazarlık yöntemiyle yapıldığı belirtildi.

“YALNIZCA KARŞIYAKA’DA KULLANILMIYOR”

ABB yönetimi öte yandan, alımı yapılan ürünlerin yalnızca Karşıyaka Mezarlığı için alınmış gibi gösterilmesinin de doğru olmadığının altını çizdi. Toplam bin 200’ün üzerinde mezarlık, 14 ilçe, mahalle muhtarlıkları, dernekler ve daire başkanlığı personelinin malzemeleri kullandığı kayda geçirildi. ABB, Osman Gökçek’in, “25 TIR’la taşındı” iddiasına da “Sevkiyat yalnızca beş TIR’la gerçekleştirilmiştir” yanıtını verdi.

“İDDİALARIN HEDEFİ MANSUR YAVAŞ”

İddiaların ardından Mezarlıklar Daire Başkanı’nın, söylemlerin doğrudan Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı yıpratma amacı taşıdığını belirterek kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı öğrenildi. Daire başkanının, iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

“SUÇ DUYURUSU”

ABB, ihale ile ilgili tüm inceleme ve raporların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı. İddiaları ortaya atan AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın da “Bildiklerini anlatmaları” için tanık olarak gösterildiği duyuruldu.