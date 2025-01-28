ABB’ye kredi onayı çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankaralılar’ın merakla beklediği Dikimevi-Natoyolu Metro Projesi için ilk ihaleyi 15 Ocak’ta gerçekleştirdi. Ön yeterlilik kriterlerini sağlayan dokuz firma arasından beş firmanın teklif verdiği ihale, “Yüksek teklifler” gerekçesiyle ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından iptal edildi.

İlk ihaleyi, “Kamu yararı” gerekçesiyle iptal eden ABB yönetimi, 22 Kasım 2024 tarihinde metro hattı projesine yönelik ikinci bir ihale düzenledi. İkinci ihalede yaklaşık maliyet güncellendi, katılım şartları yeniden belirlendi ve sözleşme para birimi Türk Lirası olarak değiştirildi.

CENGİZ VE RÖNESANS YOK

Avro cinsinden yapılan ve ilk ihaleye, 575,1 milyon Avro ile en düşük teklifi veren Cengiz Holding, ikinci ihaleye katılmadı. İlk ihaledeki teklif verenlerden olan Rönesans Holding’in de ikinci ihaleye katılmadığı bildirildi. Toplam sekiz firmanın girdiği ikinci ihalede en düşük teklif, 387,8 milyon avro ile Gülermak A.Ş’nin oldu.

Belediye kaynakları, ilk ihalenin iptal edilmesi ile gerçekleştirilen ikinci ihale sayesinde, belediye bütçesinden önemli ölçüde tasarruf edileceğini söyledi. İkinci ihalenin sonucu ve İhale Komisyonu Raporu, 13 Ocak’ta kreditör konumda olan Avrupa İmar Kalkınma Bankası EBRD’nin uygun görüşüne sunuldu. EBRD tarafından ihale komisyon kararına 24 Ocak’ta, “Uygundur” görüşü verildiği kaydedildi.