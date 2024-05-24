ABB’ye müfettiş ablukası: Yargı tek taraflı hızlı işletiliyor

Ankara’da rant iddialarının odağındaki TOGO Kuleleri için Sinan Aygün’ün verdiği her dilekçenin ardından İçişleri Bakanlığı’nın ABB’yi denetlemek üzere müfettiş görevlendirildiği ortaya çıktı. ABB’nin verdiği şikayet dilekçelerinden halen sonuç alınamazken Aygün'ün başvurusu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın onlarca kez soruşturulduğu öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’ye geçmesinin ardından Sinan Aygün’e ait TOGO Kuleleri, tartışmaların odağına yerleşti. Görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek'in yerine ABB Başkanlığı’na getirilen Mustafa Tuna döneminde, emsal 2.10’a göre yapılmasına karşın emsal 9.98’i bulan yapımın emsalinin 1.50’ye düşürülmesine ilişkin karar ABB Meclisi’nden geçirildi.

Kuleleri emsalin çok üzerinde yaparak rant sağladığı öne sürülen Sinan Aygün cephesi, karara itiraz etti. 31 Mart 2019’da Mansur Yavaş’ın göreve gelmesi ile TOGO Kuleleri’nin yıkımına yönelik hukuk mücadelesi kızıştı.

YIKIMA YARGI ENGELİ

Aygün’ün itirazına karşın Danıştay 6’ncı Dairesi, kulenin emsalinin düşürülmesine yönelik kararı, oy birliğiyle onadı. Karar ile emsal 2.10’a göre yapılan ve plan notlarıyla emsal 9.98’i bulan yapının yıkımının önünde hiçbir engel kalmadı. CHP’li Yavaş idaresindeki ABB, kulelerin hurda karşılığı yıkımı için 2022 yılında hazırlıklara başladı. Bu kapsamda ihale açılsa da Ankara 17’nci İdare Mahkemesi, Ankara Ticaret Odası eski başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri’nin yıkımına ilişkin kararın yürütmesini durdurdu.

DEFALARCA SORUŞTURMA TALEBİ

İdare mahkemesinin ardından tartışmalar son bulmadı. Rant iddialarının odağına yerleşen ve planları mahkeme kararıyla iptal edilen kuleler için Sinan Aygün’ün ABB’ye yönelik defalarca kez soruşturma talep ettiği bildirildi. Aygün’ün Mansur Yavaş’a yönelik şikayet ve inceleme taleplerinin gerekçelerinden biri ise “İnşai faaliyeti engellemek suretiyle maddi ve manevi zarara sebebiyet vermek, kamu gücünü kötüye kullanmak” oldu.

2019 yılı itibarıyla Aygün tarafından düzenli olarak yapılan şikayet başvuruları üzerine İçişleri Bakanlığı’nın mükerrer görev emirleri ile ABB’ye çok sayıda müfettiş atadığı belirtildi. Plan iptali kararına rağmen idare mahkemesinin kararı nedeniyle kısır döngü haline gelen TOGO Kuleleri nedeniyle ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı ile ABB’nin Birinci Hukuk Müşaviri’nin toplam 26 kere soruşturulduğu ifade edildi.

TEK TARAFLI YARGI

Belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sinan Aygün’ün talebiyle ABB’ye defalarca müfettiş gönderilmesine rağmen ABB tarafından 2019 yılı ve öncesinde TOGO Kuleleri’ne yönelik görevini yapmayanlar hakkında verilen şikayet dilekçelerinden sonuç alınamadı. Dilekçeler üzerine iki müfettiş görevlendirildiğini ancak soruşturmanın ilerlemediği kaydedildi.