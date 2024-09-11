ABD 2024 Ağustos enflasyon oranı kaç oldu? Ağustos ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2024 Ağustos enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2024 Ağustos enflasyon oranı kaç oldu? İşte Ağustos ayı ABD enflasyon oranı!

ABD 2024 AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI

ABD Çalışma Bakanlığı, 2024 Ağustos ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla 0,2 yıllık bazda ise 2,5 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi Ağustos aylık enflasyonun yüzde 0,2 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 2,5 olarak belirlenmişti. Böylelikle ABD'de enflasyon beklentilere paralel bir şekilde artmış oldu.

AĞUSTOS AYI ABD ENFLASYON ORANI

ABD'de TÜFE, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,2 arttı.

Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmişti.



Söz konusu dönemde barınma fiyatları aylık yüzde 0,5 artışla TÜFE'deki artışın ana faktörü oldu. Barınma fiyatları yıllık bazda da yüzde 5,2 arttı.



Gıda fiyatları ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 artış kaydetti. Benzin fiyatı ise aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 10,1 azalış kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ağustosta aylık yüzde 0,3 ve yıllık 3,2 artış gösterdi.



Yıllık bazda beklentiler dahilinde gerçekleşen çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 olacağı öngörülüyordu.



Çekirdek enflasyon, temmuzda aylık yüzde 3,2 ve yıllık yüzde 0,2 olmuştu.