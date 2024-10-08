ABD 2024 Eylül enflasyon oranı kaç oldu? Eylül ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2024 Eylül enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2024 Eylül enflasyon oranı kaç oldu? İşte Eylül ayı ABD enflasyon oranı!

ABD 2024 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI

ABD Çalışma Bakanlığı, 2024 Eylül ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Eylül'de bir önceki aya kıyasla 0,4 yıllık bazda ise 3,7 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi Eylül aylık enflasyonun yüzde 0,3 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 3,6 olarak belirlenmişti. Böylelikle ABD'de enflasyon beklentilere paralel bir şekilde artmış oldu.

EYLÜL AYI ABD ENFLASYON ORANI

ABD'de enflasyon Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,7 arttı.

Çekirdek göstergelerde beklentilere paralel gerçekleşme dikkat çekti. Eylül'de enerji ve gıda hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 arttı.

Ankette aylık çekirdek enflasyon beklentisi yüzde 0,3; yıllık çekirdek enflasyon beklentisi ise yüzde 4,1 olmuştu.

Son enflasyon verileri, güçlü işgücü piyasasının tüketici talebini nasıl desteklediğinin altını çizerken, bu da enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalmasını riskini artırıyor. Bu durumun, özellikle de birçok politika yapıcının tahvil getirilerinde yaşanan artışı faiz artışının yerine geçecek sıkılaştırıcı bir unsur olarak gördüğü bir ortamda, Fed’i bu yıl başka bir faiz artırımına yöneltip yöneltmeyeceği belli değil. Yine de açıklanan veri Fed üyelerinin faizleri yüksek seviyelerde tutma isteklerini haklı çıkaracak nitelikte.

Bu hafta çok sayıda Fed yetkilisinden gelen açıklamalar, merkez bankasının 1 Kasım toplantısında faiz oranlarını sabit tutabileceğine işaret ederken, birçok üye daha fazla faiz artırmanın gerekli olmayabileceği görüşünde.

Çarşamba günü gelen üretici fiyatlarına ilişkin veriler, enerji kalemlerinin etkisiyle beklentileri aşan bir enflasyona işaret etmişti.

ABD’de üretici fiyat endeksi Eylül'de bir ay öncesine göre yüzde 0,5 artarken, benzin fiyatı aynı dönemde yüzde 5,4 arttı. Gıda ve enerji hariç ÜFE yüzde 0,3 yükseliş kaydetti. ÜFE’de bir öncesine göre artış oranı yüzde 2,2 oldu.