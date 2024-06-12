ABD 2024 Haziran enflasyon oranı kaç oldu? Haziran ayı ABD enflasyon oranı

ABD 2024 Haziran ayı enflasyon oranı kaç oldu sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2024 Haziran enflasyon oranı kaç oldu? İşte Haziran ayı ABD enflasyon oranı!

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Haziran ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2024 Haziran enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2024 Haziran enflasyon oranı kaç oldu? İşte Haziran ayı ABD enflasyon oranı!

ABD 2024 Haziran ayı enflasyon oranı

ABD Çalışma Bakanlığı, 2024 Haziran ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Haziran'da bir önceki aya kıyasla enflasyon değişiklik göstermedi. Tüketici fiyatları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi Haziran aylık enflasyonun yüzde 0,1 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 3,4 olarak belirlenmişti.

Haziran ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de tüketici fiyatları Haziran'da bir önceki aya göre herhangi bir değişiklik göstermedi. Yıllık artış ise yüzde 3,3 geldi.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık %0,2, yıllık %3,4 olarak geldi. Analistler çekirdek enflasyonun aylık %0,3, yıllık %3,5 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık %2 azalırken, yıllık %3,7 arttı; gıda fiyatları aylık %0,1, yıllık %2,1 arttı.

Reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda %0,4 artış gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Çekirdek enflasyon aylık bazda Ekim 2023, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve geçen yıla göre 3,5 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 olmuştu.