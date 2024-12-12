ABD 2024 Kasım enflasyon oranı kaç oldu? Kasım ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Kasım ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2024 Kasım enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Kasım ayı enflasyon oranını açıkladı. Peki, ABD 2024 Kasım enflasyon oranı kaç oldu? İşte Kasım ayı ABD enflasyon oranı!

ABD 2024 KASIM AYI ENFLASYON ORANI

ABD Çalışma Bakanlığı, 2024 Kasım ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Kasım'da bir önceki aya kıyasla 0,3 yıllık bazda ise 2,7 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi Kasım aylık enflasyonun yüzde 0,3 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 2,7 olarak belirlenmişti. Böylelikle ABD'de enflasyon beklentilere paralel bir şekilde artmış oldu.

KASIM AYI ABD ENFLASYON ORANI

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 yukarı geldi. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,2 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık yüzde 3,2 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,4 arttı.

Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,3 artış gösterdi.

ABD’de kasım ayı TÜFE aylık bazda beklentilere paralel olarak 0,3% artış gösterdi. Bir önceki ay 2,6% olan manşet enflasyon, beklentilere paralel olarak 0,1 puan artışla %2,7’ye yükseldi. Çekirdek veri aylık üst üste 4. ayda 0,3% artış göstermeye devam etti. Açıklanan kasım ayı enflasyon raporu, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösterirken, çekirdek TÜFE’deki direnç dikkat çekti. Beklentilere paralel sonuçların riskli varlıklara etkisini sınırlı pozitif, DXY etkisi sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz. Gelecek hafta yapılacak Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, noktasal grafikte üyelerin 2025’te faiz indirimine ilişkin beklentileri piyasanın kısa-orta vadeli yönünü belirleyecek.