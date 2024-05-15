ABD 2024 Mayıs enflasyon oranı kaç oldu? Mayıs ayı ABD enflasyon oranı

ABD 2024 Mayıs ayı enflasyon oranı kaç oldu sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2024 Mayıs enflasyon oranı kaç oldu? İşte Mayıs ayı ABD enflasyon oranı!

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2024 Mayıs enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2024 Mayıs enflasyon oranı kaç oldu? İşte Mayıs ayı ABD enflasyon oranı!

ABD 2024 Mayıs ayı enflasyon oranı

ABD Çalışma Bakanlığı, 2024 Mayıs ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Tüketici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi Mayıs aylık enflasyonun yüzde 0,4 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 3,2 olarak belirlenmişti.

Mayıs ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de tüketici fiyatları Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış kaydetti. Yıllık artış ise yüzde 3,4 geldi.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık %0,3, yıllık %3,6 olarak geldi. Analistler de çekirdek enflasyonun aylık %0,3, yıllık %3,6 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık %1,1, yıllık %2,6 artarken, gıda fiyatları aylık değişmedi, yıllık %2,2 arttı. Reel ortalama haftalık kazançlar aynı ayda %0,4 düşüş gösterdi.