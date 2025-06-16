ABD 2025 Mayıs enflasyon oranı kaç oldu? Mayıs ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2025 Mayıs enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Peki, ABD 2025 Mayıs enflasyon oranı kaç oldu? İşte Mayıs ayı ABD enflasyon oranı!

ABD 2025 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI

ABD Çalışma Bakanlığı, 2025 Mayıs ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı. Piyasa beklentileri enflasyonun bu dönemde nisanda olduğu gibi aylık yüzde 0,2 olması yönündeydi.

MAYIS AYI ABD ENFLASYON ORANI

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Piyasa beklentileri enflasyonun bu dönemde nisanda olduğu gibi aylık yüzde 0,2 olması yönündeydi. Ülkede TÜFE, mayısta yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı.

Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması bekleniyordu. Yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,3 ile Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti.

BARINMA MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKTI

Barınma maliyetleri, mayısta aylık yüzde 0,3 artarak tüm kalemlerdeki aylık artışta etkili başlıca faktör oldu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3,9 yükseldi.

Aynı dönemde gıda fiyatları aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9 arttı.

Enerji maliyetleri ise mayısta aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 3,5 düştü.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık 2,8 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.