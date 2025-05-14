ABD 2025 Nisan enflasyon oranı kaç oldu? Nisan ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Nisan ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2025 Nisan enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Nisan ayı enflasyon oranını açıkladı. Peki, ABD 2025 Nisan enflasyon oranı kaç oldu? İşte Nisan ayı ABD enflasyon oranı!

ABD 2025 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

ABD Çalışma Bakanlığı, 2025 Nisan ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,3 artarak tahminlerin altında gerçekleşti. Bloomberg'in anketine katılan uzmanların beklentisi aylık 0,3, yüzde yıllık yüzde 2,4 artıştı.

NİSAN AYI ABD ENFLASYON ORANI

Bir önceki ayda aylık enflasyon yüzde 0,1 düşmüş, yıllık enflasyon ise yüzde 2,4 olmuştu.

Çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0,2 artarak tahminlerin altında kalırken yıllık bazda değişmeyerek yüzde 2,8 oldu.

Yeni araç fiyatları, gümrük vergilerinin etkisiyle artış beklentilerine rağmen sabit kaldı.

Trump yönetiminin ek vergi tarifelerinin enflasyonu artırması beklenirken, rakamlar, şirketlerin fiyatları artırmadan önce hala büyük miktardaki stokları tüketmeye çalıştığına işaret ediyor.

Çin ve ABD İsviçre'deki görüşmelerinde ek vergi tarifelerinde 90 gün boyunca indirim uygulama kararı almıştı.

ABD Merkez Bankası tarifelerin nasıl gelişeceği ve ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusundaki aşırı belirsizlikler nedeniyle faiz oranlarını sabit tutuyor. Birçok ekonomist, Çin ile tarifelere ara vermenin ABD'de resesyon riskini düşürdüğüne, ancak tarifelerin enflasyonu yine de merkez bankasının hedefinin çok üzerinde tutacağına dikkat çekiyor.