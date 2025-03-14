ABD 2025 Şubat enflasyon oranı kaç oldu? Şubat ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Şubat ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2025 Şubat enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Şubat ayı enflasyon oranını açıkladı. Peki, ABD 2025 Şubat enflasyon oranı kaç oldu? İşte Şubat ayı ABD enflasyon oranı!

ABD 2025 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI

ABD Çalışma Bakanlığı, 2025 Şubat ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Şubat'ta bir önceki aya kıyasla 0,2 yıllık bazda ise 2,8 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi Şubat aylık enflasyonun yüzde 0,3 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 2,9 olarak belirlenmişti. Böylelikle ABD'de enflasyon beklentilere paralel bir şekilde artmış oldu.

ŞUBAT AYI ABD ENFLASYON ORANI

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık %0,2, yıllık %2,8 olarak açıklandı. Analistler, çekirdek enflasyonun aylık %0,3, yıllık %3,2 rtış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık %0,2 artarken, yıllık %0,2 düştü; gıda fiyatları aylık %0,2, yıllık %2,6 arttı.

Şubat ayında reel ortalama haftalık kazançlar %0,1 artış gösterdi.