ABD, 4 ülke için büyükelçi adaylarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanları Nicholas Merrick'i Prag, Melinda Hildebrand'ı San Hose, Thomas Rose'u Varşova ve avukat Michael E. Kavoukjian'ı Oslo büyükelçiliklerine aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çekya, Kosta Rika, Polonya ve Norveç'te görev yapacak büyükelçi adaylarını duyurdu.

Merrick'in "Harvard Üniversitesinden MBA derecesi aldığını" ve "saygın bir iş adamı ve öğretmen" olduğunu belirten Trump, kendisini ABD'nin Prag Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini belirtti.

Trump, ABD'nin San Hose Büyükelçiliğine aday gösterdiği Hildebrand'ın da "başarılı bir iş kadını" olduğunu vurgulayarak, "Özellikle ticaret ve göçmenlik alanında ABD'nin çıkarlarını korumak için yorulmadan mücadele edecektir." ifadesini kullandı.

Varşova Büyükelçiliğine aday gösterdiği Rose'un ise İsrailli yayın kuruluşu Jerusalem Post'un üst düzey yöneticisi olarak görev yaptığını aktaran Trump, Oslo Büyükelçiliğine aday gösterdiği Kavoukjian'ın da geçmişte Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) görev almış "parlak bir avukat" olduğunu kaydetti.

ABD'de başkanın büyükelçi atamalarını Senato'nun onaylaması gerekiyor.

ADALET BAKANLIĞINA BAĞLI FEDERAL KOLLUK KUVVETİNİN DİREKTÖRÜ

Trump, ayrıca Gadyaces S. Serralta'yı, Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvvetinin (Marshals Service) direktörü olarak atadığını duyurdu.

Serralta'nın uzun süredir devlet deneyimine sahip olduğunu belirten Trump, "(Serralta) Amerika'yı tekrar güvenli hale getirmek için, harika Adalet Bakanımız Pam Bondi ile birlikte çalışacak" ifadesini kullandı.