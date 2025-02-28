ABD, Abdullah Öcalan'ın çağrısını değerlendirdi

Abdullah Öcalan'ın PKK'ye yaptığı silah bırakma çağrısına ilişkin ABD'den "barış" vurgulu değerlendirme yapıldı.

DEM Parti İmralı Heyeti, üç görüşmenin ardından dün Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı açıklamasını İstanbul'da aktardı. Öcalan, PKK ve tüm silahlı gruplara "silah bırakma" çağrısı yaptı.

Bu çağrının ardından ABD’den ilk resmi açıklamayı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes yaptı.

Hughes’ün yazılı açıklaması şöyle:

"Bu önemli bir gelişme ve Türk müttefiklerimizin ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda rahatlamasına yardımcı olacağını umuyoruz. Bunun bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz."