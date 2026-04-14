ABD ablukaya başladı: Hürmüz Boğazı'nda son durum ne?

ABD, dün saat 17.00 itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilere yönelik deniz ablukasına başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan Amerikan deniz kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulundu.

Trump'ın tehdidinin ardından gözlerin çevrildiği Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri de kaydediliyor.

ABD, 15'TEN FAZLA SAVAŞ GEMİSİNİ BÖLGEYE KONUŞLANDIRDI

ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı uygulayabilmek için 15'ten fazla savaş gemisini bölgeye konuşlandırdığı bildirildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine açıklama yapan üst düzey ABD'li yetkili, söz konusu gemilerin görevlerine başladığını belirtti.

Haberde, ABD ordusunun İran limanlarına yönelik ablukayı hayata geçirebilmek için ilgili görev yerlerine 15'ten fazla savaş gemisini konuşlandırdığı kaydedildi.

ÇİN MENŞELİ GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

ABD'nin deniz ablukası başlatmasına rağmen Çin menşeli ve sahibi ABD yaptırımlarına tabi olan "Rich Starry" adlı gemi Boğaz'dan geçti.

Uluslararası gemi takip sistemi Marine Traffic adlı internet sitesinin verilerine göre, ABD'nin abluka uygulayacağını duyurduğu Hürmüz Boğazı'ndan Çin menşeli bir gemi geçti.

Sahibi ABD yaptırımlarına tabi olan "Rich Starry" adlı gemi, kimyasal taşımak için kullanılıyor ve orta menzilli bir tanker olduğu görülüyor.

ABD UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE AFRİKA ETRAFINDAN GİTTİ

ABD'nin Ortadoğu'daki 3. uçak gemisi olacak USS George H.W. Bush (CVN-77), bölgeye ulaşmak için Cebelitarık Boğazı'ndan geçmek yerine Afrika'nın etrafından seyrettiği iddia edildi.

ABD Deniz Enstitüsü'nün (USNI) ismi verilmeyen iki savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde, uçak gemisinin kendinden önceki diğer gemilerin seyrettiği rotanın aksine Umman Denizi'ne ulaşmak için Cebelitarık Boğazı'ndan geçmek yerine Afrika'nın etrafından ilerleyeceği öne sürüldü.

Haberde, USS George H.W. Bush ve kendisine eşlik eden USS Donald Cook (DDG-75), USS Mason (DDG-87), USNS Arctic (TAOE-8) ve USS Ross (DDG-71) gibi eskort gemilerinin, ABD'nin İran limanlarını abluka altına alması üzerine Umman Denizi'ndeki deniz kuvvetlerine katılmaya hazırlandığı kaydedildi.

USS George H.W. Bush'un mart ayının sonunda göreve başladığı aktarılan haberde, uçak gemisinin bu rotayı tercih etmesinin sebebinin Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçmeden bölgeye ulaşmak olduğu belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN ABD'YE BASKI

Suudi Arabistan'ın, İran'ın diğer ticaret rotalarını hedef almasından endişe duyması nedeniyle ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması için Washington yönetimine baskı yaptığı iddia edildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan Suudi Arabistanlı yetkililer, Riyad yönetiminin, ABD'nin İran ile müzakere masasına dönmesini istediğini belirtti.

Yetkililer, Suudi Arabistan'ın, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası sonrası Tahran yönetiminin Babülmendep Boğazı gibi diğer uluslararası ticaret rotalarını hedef almasından endişelendiğini, bu nedenle Washington'a ablukayı sonlandırarak müzakere masasına dönmesi konusunda baskı yaptığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan'da enerji sektöründen yetkililer ise yaptıkları açıklamada, ülkenin, İran destekli Yemen'deki Husilerden "Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemilerine saldırmama taahhüdü" aldığını öne sürdü.

Ancak yetkililer, Suudi Arabistan'ın, ABD'ye durumun "belirsiz" olduğunu, Husilerin "daha agresif" karşılık verebileceğini ifade ettiğini aktardı.