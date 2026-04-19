ABD, ablukayı aşmaya çalışan İran bayraklı gemiyi vurdu: İran'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını aşmaya çalışan İran bayraklı bir gemiyi vurduklarını ve ele geçirdikleri gemide neler olduğunu inceleme altına aldıklarını duyurdu.

Kendi sosyal medya mecrası olan TruthSocial'dan açıklama yapan Donald Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, İran bayraklı, yaklaşık 900 feet (yaklaşık 275 metre) uzunluğunda ve neredeyse bir uçak gemisi kadar ağır olan TOUSKA adlı yük gemisi, deniz ablukamızı aşmaya çalıştı ve bu girişim onlar için iyi sonuçlanmadı.

U.S. Navy’ne ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance, TOUSKA’yı Umman Körfezi’nde durdurdu ve kendilerine açık bir uyarı yaptı. İranlı mürettebat bu uyarıyı dikkate almayı reddedince, donanmamız geminin makine dairesine açılan bir delikle gemiyi bulunduğu yerde etkisiz hale getirdi.

Şu anda United States Marine Corps geminin kontrolünü elinde bulunduruyor. TOUSKA, geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle United States Department of the Treasury yaptırımları altında bulunuyor.

Geminin tam kontrolü bizde ve içinde neler bulunduğunu inceliyoruz!"

İRAN'DAN AÇIKLAMA

Saldırının ardından İran'dan ilk açıklamada geldi. Açıklamada ticaret gemisinin vurulmasına yönelik 'misilleme yapılacağı' kaydedildi.

HalkTV'nin haberine göre, İran’ın konuya ilişkin ilk açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç saat önce, Amerikalı terörist askerler, Çin'den İran'a giden Toska adlı İranlı bir konteyner gemisine Umman Körfezi'nde saldırdı. Bu gemiye yönelik Amerikan saldırısının ardından, İran güçleri de insansız hava araçlarıyla bazı Amerikan askeri gemilerine saldırdı. Bir saat önce Trump, Amerikan teröristlerin bu gemiyi ele geçirdiğini iddia etti. İran, herhangi bir Amerikan eylemine misilleme yapacağını çoktan duyurdu."

"HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI"

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Ateşkesi ihlal eden ve deniz korsanlığı yapan saldırgan Amerika, Umman Denizi sularında İran'a ait bir ticari gemiye ateş açtı ve söz konusu geminin güvertesine bir grup terörist deniz piyadesi indirerek geminin seyir sistemini devre dışı bıraktı. İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin bu korsanlığa ve Amerikan ordusuna karşı yakında yanıt vereceğini ve misilleme yapacağını uyarıyoruz.”

Açıklamada ayrıca, ABD'nin İran'a deniz ablukası uygulayacağını duyurmasıyla eş zamanlı olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığı ve İran'ın izni olmadan bölgeden geçen herhangi bir gemi veya petrol tankerinin İran güçleri tarafından cezalandırılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD-İsrail, İran'a 28 Şubat'ta saldırı başlatmıştı. Saldırıda İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü. Bu süreçte İran da misilleme saldırıları gerçekleştirmiş ve Hürmüz Boğazı'nı kapamıştı. Hürmüz'ün kapanması petrol fiyatlarını şiddetli şekilde etkilerken ABD, İran'la ateşkes yapmak zorunda kalmıştı. 7 Nisan'da 2 hafta sürecek bir ateşkes konusunda anlaşılmış bu süreçte müzakerelerin yürütüleceği belirtilmişti. ABD-İran müzakereleri çıkmaza girdi, bunun karşısında ABD ise Hürmüz'de abluka başlattı.