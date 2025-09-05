Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD Açık'ta tek kadınlar finalinin adı: Sabalenka-Anisimova

Son şampiyon Aryna Sabalenka, Jessica Pegula’yı 2-1 yenerek ABD Açık'ta üçüncü kez finale yükseldi. Amanda Anisimova ise Naomi Osaka’yı 2-1 mağlup ederek bu sezon Wimbledon’ın ardından ikinci grand slam finaline çıktı.

Spor
  • 05.09.2025 09:23
  • Giriş: 05.09.2025 09:23
  • Güncelleme: 05.09.2025 09:54
Kaynak: AA
ABD Açık'ta tek kadınlar finalinin adı: Sabalenka-Anisimova
Fotoğraf: Depo Photos

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Belarus Aryna Sabalenka ile ABD'li Amanda Anisimova, finale çıktı.

New York kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde iki maç oynandı.

1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'kük setlerle 2-1 yenerek turnuvada üçüncü kez finale çıktı.

Diğer yarı final maçında ise 8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, kariyerinde 2 ABD  Açık şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki Japon tenisçi Naomi Osaka ile karşılaştı.

Osaka'yı 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Anisimova, bu sezon Wimbledon'ın ardından ABD Açık'ta da finale yükselme başarısını gösterdi.

BirGün'e Abone Ol