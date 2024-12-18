ABD açıkladı: SDG ve SMO arasındaki ateşkes uzatıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, SDG ile Türkiye destekli SMO arasındaki ateşkesin bu haftanın sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

ABD’nin girişimiyle geçen hafta Menbiç çevresindeki bölgede bir ateşkesin sağlandığını ve taraflarca bu ateşkese uyulduğunu ifade eden Miller, “Ateşkesin süresi dolmuştu, bu haftanın sonuna kadar uzatıldı” dedi.

SDG, dün yaptığı açıklamada ABD arabuluculuğunda Menbiç ve Kobani için yürütülen kalıcı ateşkes anlaşmalarının başarısızlıkla sonuçlandığını duyurmuştu.

Öte yandan SDG komutanı Mazlum Abdi, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için Kobani'de 'silahsızlandırılmış bir bölge' kurulması için bir teklif sunmaya hazır olduklarını açıkladı.