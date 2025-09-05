ABD Açık’ta Sinner, Anisimova ve Osaka yarı finale yükseldi

Oktay EVSEN

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Jannik Sinner ile tek kadınlarda Amanda Anisimova ve Naomi Osaka yarı finale çıktı. Tek erkekler çeyrek finalinde 1 numaralı seribaşı İtalyan raket Sinner ile 10 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti karşı karşıya geldi.

Sinner, rakibini 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, turnuvanın 2022 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 6-4, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.