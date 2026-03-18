ABD Adalet Bakanı Bondi, Epstein soruşturması kapsamında Kongre'de ifade vermeye çağrıldı

ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Adalet Bakanı Pam Bondi'yi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturma kapsamında Kongre'de ifade vermek üzere çağırdı.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin, Epstein soruşturması kapsamında Adalet Bakanı Bondi'ye celp gönderdiği bildirildi.

Buna göre Bondi'nin 14 Nisan'da Kongre'de, Epstein soruşturması ve soruşturma kapsamında yayımlanan dosyaların bakanlık tarafından nasıl yönetildiğine ilişkin ifade vermesi istendi.

Öte yandan Adalet Bakanlığı, söz konusu celbi "tamamen gereksiz" olarak niteleyerek, "Kongre üyeleri, sansürsüz dosyaları bizzat incelemek üzere Bakanlığa davet edilmiş ve Bondi doğrudan görüşmek için her zaman hazır olduğunu belirtmiştir" ifadesi kullanıldı.