ABD Adalet Bakanlığı, göçmenleri koruyan politikaları nedeniyle Minnesota eyaletine dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı, kent kaynaklarının federal göçmenlik yasalarını uygulamak üzere kullanılmasını yasaklayan "sığınak şehir politikaları" ile federal hükümetin göçmenlik yasalarını uygulamasına engel oldukları gerekçesiyle, Minnesota eyaleti ve eyaletteki çeşitli şehir ve bölgelere dava açtığını bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, davaya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Federal yasalara göre, göçmenleri koruyan "sığınak şehir politikalarının" yasa dışı olduğu belirtilen açıklamada, Minneapolis ve St. Paul şehri, Hennepin bölgesi, Minnesota Başsavcısı Keith Ellison ve Hennepinh Şerifi Dawanna Witt aleyhine dava açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Minnesota, Minneapolis, St. Paul ve Hennepin bölgelerinin federal göçmenlik makamlarıyla işbirliği yapmayı reddetmesinin, çeşitli suçlardan hüküm giymiş düzensiz göçmenler de dahil sınır dışı edilecek suçluların polis gözetiminden serbest bırakılmasına yol açtığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, konuya ilişkin "Minnesota yetkilileri, düzensiz göçmenlerin yasal süreci atlatmasına izin vererek kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atıyor." dedi.

"Sığınak şehir" için resmi bir yasal tanım bulunmamakla birlikte, bu terim genellikle düzensiz göçmenleri kabul eden ve onlarla ilgili federal gözaltı taleplerinde tam olarak işbirliği yapmayı reddeden kasaba, şehir veya ilçeleri ifade ediyor.

TRUMP'IN GÖÇMEN KARŞITI KARARLARI

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.