ABD Adalet Bakanlığı'ndan Epstein dosyası açıklaması: "Trump'a ait tüm materyaller yayımlanacak"

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, reşit olmayan kız çocuklarının istismarına yönelik ağ oluşturduğu gerekçesiyle yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarında, Başkan Donald Trump'a ait ne kadar materyal varsa hepsinin yayımlanacağını belirtti.

NBC haber kanalına konuşan Blanche, Epstein ile bağlantılı dosyalarda Trump'ın yer aldığı tüm materyallerin yayınlanacağını, ABD Başkanı'nın bu konuda "saklayacak bir şeyi olmadığını" söyledi.

Blanche, Epstein dosyalarındaki Trump'la ilgili her türlü belge ve fotoğrafın paylaşılıp paylaşılmayacağıyla ilgili soruya, "Evet, evet, bunu 3-4 kez söyledim, daha önce de söyledik ve Başkan Trump da seçilmeden önce defalarca söyledi. Seçildikten sonra da tüm yaz boyunca, 'Saklayacak hiçbir şeyim yok.' diye aynı şeyi söyledi" yanıtını verdi.

Epstein dosyalarında ister Trump olsun ister başka biri olsun herkesin fotoğrafının yayınlanacağını net şekilde ifade eden Blanche, sadece "hayatta kalan mağdurların hariç tutulacağının" altını çizdi.

Blanche, iki gün önce paylaşılan dosyalarda, Epstein'in fuhuş ağına düşmüş ve hala hayatta olan bazı kadınların da fotoğraflarının yer aldığının tespit edildiğini öne sürerek, söz konusu fotoğrafların kaldırılmasının Başkan Trump'la "hiçbir ilgisi olmadığını", bunun mağdurların avukatlarının talebi üzerine gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Yardımcısı, "Mükemmel bilgilere sahip değiliz. Bu nedenle mağdur hakları gruplarından bu tür fotoğraflarla ilgili bilgi aldığımızda fotoğrafı kaldırıp soruşturma başlatıyoruz." dedi.

ADALET BAKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDEN 16 DOSYA KALDIRILMIŞTI

ABD'de dün birçok medya kuruluşu, Trump'ın fotoğrafları da dahil 16 dosyanın Adalet Bakanlığı internet sitesinden kaldırıldığını bildirmişti.

Adalet Bakanlığı ise yanıt olarak "Ek bilgiler aldıkça yasalara uygun olarak fotoğraflar ve diğer materyaller incelenmeye ve gerektiğinde sansürlenmeye devam edecektir" açıklamasını yapmıştı.