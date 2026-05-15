ABD Adalet Bakanlığı'ndan Yale Üniversitesi'ne ''ırksal ayrımcılık'' suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, Yale Üniversitesini, tıp fakültesine kabul sürecinde ırk kriterini yasa dışı biçimde gözeterek Hispanik ve siyah öğrencilere ayrıcalık tanımakla suçladı.

Adalet Bakanlığı, Yale Üniversitesi Tıp Fakültesine not ortalamaları ve sınav puanları daha düşük olmasına rağmen siyah ve Hispanik öğrencilerin, beyaz ve Asyalı öğrencilere kıyasla kabul alma olasılıklarının çok daha yüksek olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bu uygulamanın yasa dışı olduğunu savunan Bakanlık, üniversiteyi federal yasalara uymaya çağırdı.

Öte yandan Yale Üniversitesi, fakülteye kabul alan öğrencilerin ciddi akademik başarı sergilediklerini ve tıp fakültesinin öğrenci alım sürecinde yürüttüğü sürece güvenildiğini açıkladı.

Üniversite, Adalet Bakanlığının iddialarını değerlendireceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana üniversitelerde ırk temelli kabul uygulamalarına son verilmesini istiyor.

HİSPANİK NEDİR?

ABD'de yaygın olarak kullanılan bu terim genellikle İspanyolca konuşulan ülkelerle bağlantılı kökeni olan insanları ifade eder.

İspanya kökenli veya İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinden (Meksika, Kolombiya, Peru, Küba, Porto Riko vb.) gelen ya da bu kökene sahip olan kişiler için kullanılır.

“Irk”tan çok kültürel ve dilsel bir kimlik tanımıdır.

Özetle “Hispanik” denince tek bir ırk değil, ortak olarak İspanyolca dili ve Latin Amerika/İberya kültürü akla gelir.