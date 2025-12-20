ABD Adalet Bakanlığına, Epstein dosyalarını açıklaması için verilen süre bugün doluyor

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, 19 Kasım'da, Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nın" Kongreden geçtiğini ve ilgili dosyaları 30 gün içinde açıklayacaklarını söylemesinin üzerinden 1 ay geçti.

Buna göre, yasanın Adalet Bakanlığına verdiği 30 günlük süre bugün itibariyle doluyor ve bakanlığın Epstein dosyalarını yayımlaması öngörülüyor.

Öte yandan, Fox News'e konuşan ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, bugün belgelerin tamamını değil ancak bir kısmını yayımlayacaklarını duyurdu.

Blanche, tamamını yayımlamamalarının amacının, mağdurları korumak olduğunu belirterek, "Bu yüzden yaptığımız şey, üreteceğimiz her bir belgeyi tek tek incelemek ve her mağdurun adının, kimliğinin, hikayesinin, korunması gerektiği ölçüde, tamamen korunmasını sağlamaktır. Bu nedenle önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla belge yayımlayacağımızı tahmin ediyorum" dedi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİNDEN ADALET BAKANLIĞI'NA TEPKİ

ABD Adalet Bakanlığının Epstein belgelerini 30 gün içinde yayımlamasını zorunlu kılacak yasa tasarısını sunanlardan birisi olan Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu yasa tasarısının görselini paylaşan Massie, başka bir mesajında "Zaman doldu. Dosyaları yayınlayın" ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlardan Robert Garcia ve Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, yaptıkları ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Adalet Bakanlığı'nın, Epstein hakkındaki "gerçekleri ve kanıtları örtbas etmeye devam ederek" federal yasaları ihlal ettiklerini ifade etti.

Açıklamada, "Ülke genelindeki mahkemeler, bu yönetimin yasaları çiğnediği durumlarda defalarca müdahale etti. Şimdi, federal yasaların bu ihlali karşısında tüm yasal seçenekleri inceliyoruz. Bu kabusun mağdurları adaleti hak ediyor, suç ortakları hesap vermeli ve Amerikan halkı Adalet Bakanlığı'ndan tam şeffaflık bekliyor." ifadelerine yer verildi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Jeffrey Epstein’in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.