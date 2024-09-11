ABD Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ABD enflasyon açıklanma tarihi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos ayı verilerinin açıklanması için geri sayım başladı. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Ağustos ayı enflasyon verileri için ekonomi ile ilgilinen yurttaşlar ABD Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Küresel piyasaların gözü 2024 Ağustos ABD enflasyon açıklanma tarihine çevrilmiş durumda. Peki, ABD Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Ağustos ABD enflasyon açıklanma tarihi!

ABD Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD Çalışma Bakanlığı, 2024 Ağustos ayı enflasyon oranı verilerini açıklaması için geri sayım başladı. ABD Ağustos ayı enflasyon verileri 11 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak.

2024 AĞUSTOS ABD ENFLASYON AÇIKLANMA TARİHİ

2024 Ağustos ayı ABD enflasyon verileri 11 Eylül 2024 günü Türkiye saatiyle 15.30'da ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacak.