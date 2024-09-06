ABD Ağustos ayı tarım dışı istihdam verileri: ABD tarım dışı istihdam verisi Ağustos ayında ne oldu, yüzde kaç geldi?

Amerikan Merkez Bankası FED'in para politikası için kritik önem taşıyan ABD ağustos ayı tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesini beslemesiyle negatif bir seyir izlerken, ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki, ABD tarım dışı istihdam verisi Ağustos ayında ne oldu, yüzde kaç geldi? İşte ABD Ağustos ayı tarım dışı istihdam verileri!

ABD AĞUSTOS AYI TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ

ABD'de Ağustos ayı tarım dışı istihdam verileri 142 bin kişi olarak açıklandı. ABD'de Ağustos'ta geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7.9 olarak açıklanırken işsizlik ise yüzde 4.2 seviyesine geriledi.

ABD istihdam verisi sonrasında ons altın 2517,56 dolar üzerinden işlem görürken 2520,87 dolara yükseldi.

BİR ÖNCEKİ AY İSTİHDAM VERİLERİ

ABD'de tarım dışı istihdam, bir önceki ay olan temmuz ayında 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,3'e çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 114 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan ve 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden tarım dışı istihdam verisinin 176 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, inşaat, ulaştırma ve depolama sektörlerinde artmaya devam ederken, bilgi sektöründe azaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mayıs ayı için 218 binden 216 bine, haziran ayı için 206 binden 179 bine düşürüldü.