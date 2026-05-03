ABD, Almanya’dan 5 bin asker çekiyor

İran savaşı küresel ekonomiyi sarsarken Transatlantik ilişkilerde de derin bir kırılma yarattı. ABD ile Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya arasında bir süredir İran savaşı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık krize evrildi.

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), Almanya’da konuşlu 36 binden fazla Amerikan askerinden 5 bininin ülkeden çekileceğini bildirdi.

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, ilgili talimatın Savaş Bakanı Pete Hegseth tarafından verildiğini ve söz konusu işlemin "önümüzdeki altı ila 12 ay arasında tamamlanmasını beklediklerini" ifade etti. Almanya’dan ayrılacak asker sayısı, ülkedeki toplam ABD askeri varlığının yaklaşık yüzde 14’üne denk geliyor.

ABD’NİN ASKERİ ÜSSÜ ADETA

Topraklarında en fazla ABD askerine ev sahipliği yapan Avrupa ülkesi olan Almanya’da, hâlihazırda 36 binden fazla Amerikan askeri konuşlu bulunuyor. Kararın "ABD Savunma Bakanlığı’nın Avrupa’daki asker varlığına ilişkin yaptığı kapsamlı bir değerlendirmenin ardından" alındığını belirten Parnell, "görev bölgesindeki gereksinimler ile sahadaki koşulları dikkate aldıklarını" dile getirdi.

BERLİN: BEKLENEN GELİŞME

Deutsche Welle’deki habere göre Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD’nin Almanya ve Avrupa’dan asker çekmesinin "beklenen bir gelişme" olduğunu söyledi, "Avrupalılar olarak kendi güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk almalıyız" diye konuştu.

NATO’dan da konuya dair açıklama geldi. "Kararın detaylarını anlamak için ABD ile birlikte çalışıyoruz" diyen İttifak sözcüsü Allison Hart, NATO’nun "caydırıcılık ve savunma sağlama kapasitesine olan güvenlerini koruduklarını" vurguladı.

İRAN ABD’Yİ AŞAĞILADI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz geçen hafta başında bir okul etkinliğinde ABD’nin İran ile yürüttüğü müzakerelere atıfta bulunarak "Bütün bir ulus (ABD) İran yönetimi tarafından aşağılanıyor" demiş, ayrıca ABD’nin bu savaşta "net bir stratejisi olmadığını" öne sürmüştü.

TRUMP’DAN MERZ’E SUÇLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise paylaştığı mesajlarda, Merz hakkında "Neden bahsettiğini bilmiyor!" demiş ve ABD askerlerinin Almanya’dan çekilmesini gündeme getirmişti.

Trump daha sonra bir başka mesajında da, Merz’in İran savaşıyla ilgilenmek yerine, "hiçbir şey başaramadığı" Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye daha fazla zaman ayırması gerektiğini ifade etmiş ve Alman liderin çökmüş ülkesini düzene sokması gerektiğini dile getirmişti.

Trump, Almanya’nın yanı sıra, diğer NATO müttefikleri İspanya ve İtalya’dan da ABD birliklerinin çekilebileceğini duyurdu. Perşembe günü Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, "Neden yapmayayım ki?" demiş ve İran savaşında müttefiklerinden umduğu desteği bulamadığını belirtmişti.

TRUMP İŞİNE BAKSIN!

Alman Şansöyle Friedrich Merz'i sert ifadelerle eleştiren Trump'a yanıt hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil'den gelmişti. Bergkamen'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katılan Klingbeil, ABD Başkanı Trump'a "Sen önce kendi yarattığın enkaza bak. Bir an önce de İran ile ciddi barış görüşmeleri yapılmasını sağla!" sözleriyle yanıt verdi.

ALMANYA’DA 36 BİN 300 AVRUPA’DA 80 BİN ASKER

İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte Avrupa’ya yerleşen, savaş sonrasında da SSCB’ye karşı kıtadaki varlığını artıran Amerika’nın Avrupa’da 80 binden fazla askeri var. Bunların 36 bin 436’i Almanya’da konuşlu. İtalya’da 12 bin 662, İspanya’da 3 bin 814, İngiltere’de ise 10 bin civarında ABD askeri var. Almanya, Japonya’dan sonra ABD dışındaki en büyük ikinci ABD askerî üssü konumunda.

ABD ordusunun Almanya’da 20 civarında üs ve tesisi bulunuyor. Bunların çoğu ülkenin güney ve güneybatısında yer alıyor. En önemli üsler Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ramstein Hava Üssü ile Stuttgart’taki ABD ordusunun Avrupa ve Afrika bölge komutanlıkları (EUCOM ve AFRICOM).

Bavyera eyaletindeki Grafenwöhr’de yer alan ABD tatbikat alanı, Avrupa’nın en büyüklerinden biri. Rheinland-Pfalz eyaletindeki Büchel hava üssünde ise ABD’nin nükleer silahları depolanıyor. Aynı eyaletteki Landstuhl’da ABD’nin ülke dışındaki en büyük askerî hastanesi bulunuyor.

Berlin, ülkedeki Amerikan askeri varlığını Rusya’ya karşı önemli bir caydırıcı unsur olarak görüyor ve sayının azaltılmasını istemiyor.