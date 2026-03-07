ABD ambargonun dozunu artırdı: Küba'da halkın yüzde 68'i elektriksiz kaldı

Küba'da Ulusal basında yer alan haberlere göre Elektrik Birliği (UNE), ülkede faaliyet gösteren 16 termik santralden 8'inin arıza nedeniyle devre dışı kaldığını açıkladı.

Bu nedenle ülke genelinde günlük 20 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ülke genelinde enerji talebinin en yüksek olduğu saatlerde nüfusun yaklaşık yüzde 68'inin elektriksiz kaldığı belirtilen açıklamada, bu oranın ülke tarihindeki en yüksek kesinti seviyesi olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Basına göre elektrik kesintilerinin başlıca nedenleri arasında, ülkenin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan enerji santrallerinde yaşanan arızalar ile ABD'nin yol açtığı petrol ambargosu gösteriliyor.

Eskiyen enerji altyapısının yenilenmesi için 8-10 milyar dolara ihtiyaç var

Bağımsız uzmanlar ve ekonomi analistleri, ülkenin eskiyen enerji altyapısının yenilenmesi ve elektrik üretim kapasitesinin artırılması için 8 ila 10 milyar dolar arasında yatırım gerektiğini belirtiyor.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

KÜBA'YA ABD KUŞATMASI

ABD’nin Küba’ya yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü ekonomik ambargo da ülkedeki enerji krizini derinleştiren başlıca faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Washington yönetiminin uyguladığı yaptırımlar, Küba’nın uluslararası finans sistemine erişimini zorlaştırırken petrol ve enerji ekipmanı ithalatını da ciddi biçimde sınırlıyor. Bu durum, özellikle yakıt temini ve enerji santrallerinin bakım-onarım süreçlerinde ciddi aksamalara yol açıyor.

Küba hükümeti ise ABD ambargosunun enerji üretimi için gerekli olan yakıt, yedek parça ve teknolojik ekipmanların teminini zorlaştırdığını belirtiyor. Havana yönetimine göre yaptırımlar yalnızca petrol ithalatını değil, aynı zamanda enerji altyapısının yenilenmesi için gerekli dış finansman ve yatırım imkanlarını da kısıtlayarak ülkedeki elektrik kesintilerinin kronikleşmesine neden oluyor.

TRUMP'TAN AÇIK TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırgan dış politika söylemlerinin son dönemde Küba’ya yönelik açık tehditlere dönüştüğü de dikkat çekiyor. Trump, İran’a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamalarda İran’daki sürecin ardından hedefin Küba olabileceğini dile getirerek Havana yönetimini doğrudan hedef aldı. Beyaz Saray’da Inter Miami futbol takımını ağırladığı sırada konuşan Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Küba’ya yönelik baskı politikasını övdü ve “Önce şu işi [İran] bitirelim, ardından Küba meselesi var” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Küba yönetimine yönelik ekonomik baskının artırılacağını söyledi. Washington yönetiminin Venezuela’daki gelişmelerin ardından Küba’nın en önemli petrol kaynaklarından biri olan Venezuela’dan yapılan sevkiyatları da kısıtladığı belirtilirken, bu adımların ada ülkesinde enerji ve yakıt krizini derinleştirdiği değerlendiriliyor.

Halihazırda Ortadoğu'da İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarını sürdüren ABD, geçtiğimiz aylarda Venezuela'ya yönelik bir saldırı gerçekleştirmiş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ise esir almıştı.