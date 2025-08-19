ABD aşiretleri hizaya çekti

Suriye’de Kürtlerle HTŞ yönetimi arasındaki "entegrasyon" anlaşmazlığı sürerken ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon heyeti, Rakka’da aşiret liderleriyle bir araya geldi. Toplantıda Rakka’nın geleceği ve mevcut durum ele alındı. HTŞ yönetimi ve Ankara’nın bir süredir Arap aşiretlerini SDG’ye karşı harekete geçirme arayışında olduğu ileri sürülüyordu.

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre katılımcılar, koalisyondan Rakka’nın silahsızlandırılması, SDG’nin kentten çıkarılması veya şehrin başka bir tarafa devredilmesi yönünde herhangi bir formüle izin verilmemesini talep etti. Ayrıca, Aleviler ve Dürziler’e yönelik yaşanan katliamların Rakka’da tekrarlanamayacağını belirttiler.

SANA, KÜRTÇE YAYINA BAŞLIYOR

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA Genel Müdürü Ziyad Mehamid, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Türkçenin yanı sıra Kürtçe yayınlara da başlayacaklarını duyurdu. Mehamid, 20 Ağustos’ta lansman düzenleneceğini söyledi.

Lansmanın ardından Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’daki ofislerin birden fazla dilde yayın yapmaya başlayacağını anlatan Mehamid, beş dilde yayın yapmayı planladıklarını belirtti. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Türkçenin yanı sıra Kürtçe yayınlara da başlayacaklarını dile getirdi.

Şam’daki HTŞ yönetiminin lideri Colani önceki gün yaptığı açıklamada Şam, SDG, ABD ve Türkiye’nin dörtlü bir mutabakata vardığını söylemişti. Colani, SDG ile 10 Mart Mutabakatı’nın uygulama mekanizmaları üzerine görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "SDG, uygulamaya hazır olduklarını söylüyor ve bazı detaylar talep ediyor. SDG’nin medya ve müzakerelerde dile getirdikleriyle sahadaki tutumları arasında mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var" ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 13 Ağustos’ta Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı basın toplantısında "Bizim de artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeler var. Hali hazırda Türkiye, Irak, İran ve Avrupa’dan gelen örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini görüyoruz. 10 Mart’tan ve Türkiye’de yürüyen süreçten sonra örgütün Suriye’de güven telkin edici bir gelişmesini de görmüyoruz. Tam tersine, bütün süreçleri, gerek Şam’daki gerek Ankara’daki süreçleri, olası bir sorunda faydayı maksimize etmek için beklediklerini görüyoruz. Bunu görmediğimizi zannetmesinler, bunu görüyoruz. Enayi değiliz" şeklinde konuşmuştu.

SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE BAĞLIYIZ

Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed, “Bizi PKK gibi göstermeleri tamamen yanlış.

PKK, Kuzey ve Doğu Suriye’de faaliyet göstermemektedir" ifadelerini kullandı. Marsilya’da düzenlenen halk toplantısında konuşan Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed, entegrasyon ile tüm halkların birlikte yaşamasının mümkün olduğunu ifade etti.

Fransa’nın Marsilya kentinde Rojava (Kuzey ve Doğu Suriye) Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed’in katılımıyla halk buluşması düzenlendi.

Place des Roses Salonu’nda düzenlenen buluşmaya Marsilya ve çevre illerden gelen çok sayıda kişi katıldı. Ahmed buluşmada Rojava ve Suriye’ye ilişkin değerlendirmeleri kapsayan bir konuşma yaptı.

Rojava’da Kürt birliğine dikkat çeken Ahmed, “farklı görüşlerin bir zenginlik olduğunu” belirterek, katılımcılara tüm Kürt partileri arasında kardeşlik ruhunu koruma çağrısında bulundu. Rojavalı siyasetçi, Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlılıklarını yeniden ifade ederek, bölünme projelerine karşı olduklarını ve 10 Mart Anlaşmasına sadık kaldıklarını belirtti.

İlham Ahmed, “Suriye’nin geleceği, halkların eşitlik ve adalet temelinde bir arada yaşayabileceği bir anayasal çerçeve ile mümkün” dedi.