ABD aşırı sağcı partiye arka çıktı

Dış Haberler

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV), Almanya için Alternatif (AfD) partisini “aşırı sağcı oluşum” olarak sınıflandırması Berlin-Washington hattında gerilime yol açarken partinin akıbetine dair de tartışma başlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X’teki paylaşımında “Bu demokrasi değil” diyerek Almanya’yı “gizli bir diktatörlük” olmakla suçladı. DW’nin haberine göre Rubio, “Gerçekten aşırıcı olan, son seçimlerin ikinci partisi AfD değil; bilakis onların karşı çıktığı, ölümcül derecede açık sınır göç politikalarıdır” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Alman yönetimini “yeni bir Berlin Duvarı inşa etmekle” suçladı. “Bürokrasinin, Almanya'nın en popüler partisini yok etmek istediğini” belirten Vance, “Batı el birliğiyle Berlin Duvarı'nı yıktı. Ama şimdi o duvar yeniden inşa edildi, bu kez Sovyetler veya Ruslar değil, Alman yerleşik düzeni tarafından” dedi.

NAZİ TARİHİNE GÖNDERME

Bakan Rubio'nun mesajına Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal X hesabından, “Demokrasi budur” yanıtı verildi. AfD'ye yönelik kararın “kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma” sonunda verildiği kaydedilen yanıtta, “Tarih bize, sağcı aşırıcılığın durdurulması gerektiğini öğretti” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan kararı “son dönemdeki yükselişlerine karşı atılmış siyasi bir adım” olarak nitelendiren AfD “partilerine haksızlık edildiğini ve mahkemeye başvuracaklarını” açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerden eski Başbakan ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev de CDU/CSU ile SPD ve diğer partileri, “kendilerinden daha fazla oy alan partileri ‘aşırı’ ilan etmekle” suçladı.

AFD ANKETLERDE BİRİNCİ

AfD, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 20,8 oranında oy alarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından sandıktan ikinci parti olarak çıkmıştı. Ana muhalefet konumuna gelen AfD, son haftalardaki bazı anketlere göre birinci sırada gözüküyor.

ANAYASA’YA TEHDİT

BfV perşembe günü yaptığı açıklamada AfD’de “hâkim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışının özgür demokratik temel düzenle bağdaşmadığının tespit edildiği” bildirmişti. BfV’nin kararı, partinin daha yakından izlenmesinin yolunu açarken siyasette AfD’nin kapatılması tartışmalarını da tekrar alevlendirdi.

Gelecek haftadan itibaren Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı görevlerini üstlenmesi beklenen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Lars Klingbeil, yeni hükümetin AfD'yi yasaklamayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Milletvekili Alexander Dobrindt, BfV’nin raporu sonrasında AfD’nin daha fazla takip edilmesi gerektiğini vurgularken, Schleswig Holstein eyaletinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Başbakanı Daniel Günther de “Demokrasinin korunması için AfD’nin yasaklanması lazım” dedi. Başbakan Olaf Scholz ise AfD’nin kapatılmasına ilişkin sürecin “aceleye getirilemeyeceğini” kaydetti.