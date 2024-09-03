ABD askerinin başına çuval geçiren 10 kişi hakkında tutuklama talebi

İzmir'de ABD'nin taarruz gemisinde görevli askerin kafasına çuval geçiren kişiler hakkında gelişmeler devam ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, askerin başına çuval geçiren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinden 10'u tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Karara itiraz edilecek.

TGB ve Vatan Partisi'nin gençlik kolu Öncü Gençlik, İzmir'de 2 Eylül'de, ABD'nin en büyük taarruz gemisi Uss Wasp'ta görevli ABD askerinin başına çuval geçirdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2’si kadın, 13’ü erkek toplam 15 şahıstan oluşan grup tarafından, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askerî personele fizikî saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır" denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz."