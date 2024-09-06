ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi: 10 kişi hakkında tahliye kararı

İzmir Limanı'na demirleyen ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi personeli karaya çıktığı sırada askerlerin başına çuval geçiren ve daha sonra gözaltına alınıp tutuklanan 10 kişi serbest bırakıldı.

TGB'den yapılan açıklamada "Amerikan askerinin başına çuval geçirdiği için tutuklanan 10 arkadaşımız için tahliye kararı çıktı" denildi.

Olaya karıştığı belirlenen 15 kişiden 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.