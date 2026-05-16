ABD ateşkesi 45 gün uzattık demişti: İsrail ateşkesin mürekkebi kurumadan Lübnan'da sağlık merkezini vurdu
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün uzatıldığını duyurmasının üzerinden saatler geçmeden İsrail, Lübnan'da bir sağlık merkezini vurarak ateşkesi tekrar ihlal etti. Saldırıda 3'ü sağlık görevlisi 6 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Haruf beldesinde bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün akşam saatlerinde Haruf beldesindeki bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda 3'ü sağlık görevlisi 6 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, saldırının sağlık merkezinde büyük yıkıma yol açtığı ifade edildi.