ABD, Avrupa'da Antifa bağlantılı 4 örgütü "terör örgütü" listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Antifa adlı sol örgütle bağlantılı Avrupa menşeli 4 örgütü "yabancı terör örgütleri" listesine aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin kısa süre önce "iç terör örgütü" olarak ilan ettiği Antifa'nın Avrupa'daki oluşumlarının hedef alındığını belirtti.

Açıklamada, Almanya merkezli Antifa Ost, İtalya merkezli Uluslararası Devrimci Cephe, Yunanistan merkezli Silahlı Proleter Adaleti ve Devrimci Sınıfı Öz Savunma örgütlerinin "yabancı terör örgütleri" listesine eklendiği kaydedildi.

Konuyla ilgili X hesabından bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Antifa'ya yönelik adımlara devam edeceğini vurguladı.

Rubio açıklamasında, "Ülkemizi bu anti-Amerikan, anti-kapitalist ve anti-Hıristiyan terörist gruplardan korumak için mevcut tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

TRUMP YÖNETİMİNİN ANTİFA'YI "İÇ TERÖR ÖRGÜTÜ" OLARAK TANIMLAMASI

Cumhuriyetçi ve aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Beyaz Saray, sol grupları hedef almayı hızlandıracağını duyurmuştu.

Beyaz Saray, Antifa'yı son 8 yıl içinde 11 şiddet eyleminin arkasında olmakla suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Eylül 2025'te Antifa adlı sol örgütü, "iç terör örgütü" olarak tanımlayan bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.