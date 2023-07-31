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ABD-Avustralya ortak tatbikatı sırasında düşen helikopterdeki 4 asker hakkında açıklama

Ajans Haberleri
  • 31.07.2023 11:33
  • Giriş: 31.07.2023 11:33
  • Güncelleme: 31.07.2023 11:34
Kaynak: AA
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ABD-Avustralya ortak tatbikatı sırasında düşen helikopterdeki 4 asker hakkında açıklama

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, 29 Temmuz'da ABD ile ortak tatbikat sırasında Hamilton Adası yakınlarında düşen Avustralya ordusuna ait helikopterdeki 4 askerin "hayatta kalma şansının olmadığını" duyurdu.

Marles, ABD ve Avustralya'nın ortak askeri tatbikatı devam ederken düşen Avustralya ordusuna ait "MRH-90 Taipan" tipi helikopter hakkında açıklamalarda bulundu.

Söz konusu helikopterin suya düştüğünü aktaran Marles, "her geçen saatte helikopterde bulunan askerleri canlı bulma umutlarının kaybolduğunu" belirtti.

Marles, askerlerin "hayatta kalma şansının olmadığını" kaydetti.

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