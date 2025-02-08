ABD, Avustralya'ya gönderilecek denizaltıların zamanında teslim edileceğini taahhüt etti
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, AUKUS (Avustralya, İngiltere ve ABD arasındaki nükleer denizaltı ittifakı) kapsamında Avustralya'ya 2030'ların başında teslim edilmesi planlanan denizaltıları zamanında gönderileceğini umduğunu söyledi.
ABC News'un haberine göre, Hegseth, Pentagon'da Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles ile görüştü.
Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın AUKUS'u desteklediğini kaydetti.